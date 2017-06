Temperatuurrecord: de warmste 15 juni ooit

EINDHOVEN - Sinds het begin van de metingen in 1901 is het op 15 juni nog nooit zo warm geweest in Eindhoven als op donderdag. Er werd ‘s middags in Eindhoven een temperatuur gemeten van 29,7 graden, dat meldt MeteoGroup.

Er werden op meerdere plekken in het oosten van Brabant temperatuur records, maar in Volkel en Eindhoven werd het het warmst met 29,7 graden. Net niet tropisch dus, daarmee blijft 15 juni de enige dag in juni waarin het sinds 1901 nog nooit tropisch warm is geweest.



Onweer

Later op de dag worden er in Brabant fikse buien verwacht. Vooral in het oosten kunnen ze zwaar uitpakken met veel onweer, stevige hagel en forse windstoten.