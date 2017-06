Rampjaar na hagelstorm wordt afgesloten met feest: 'Toen het dak op, nu het dak eraf'

BERGEIJK - Terugdenken aan de hagelstorm van 23 juni 2016, daar wordt niemand vrolijk van. Toch organiseren ze in Luyksgestel volgende week, op 23 juni, een feest dat in het teken staat van de hagelstorm.

De verwoestende storm, die op 23 juni over Zuidoost-Brabant trok, ligt bij de inwoners van de gemeente Bergeijk nog vers in het geheugen. En dan niet in de positieve zin van het woord.



"Maar we gaan het toch positief afsluiten", zegt een woordvoerder van de gemeente Bergeijk. "Toen gingen we in de gemeente met zijn alle het dak op. Nu gaat het dak eraf."



De gemeente viert het feest samen met de dorpsraad van Luyksgestel.



Elkaar geholpen

De gemeente wil vooral de saamhorigheid in het gebied vieren. De dagen na de storm hielpen de bewoners vooral elkaar. Samen zorgden ze ervoor dat huizen weer werden opgeknapt en dat kapotte ruiten werden gemaakt.



Tijdens de feestavond zal er gezongen worden, wordt er nagepraat én zal burgemeester Callewaert mensen in het zonnetje zetten.