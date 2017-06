Waar werd gestolen legertruck gespot tijdens dollemansrit door Eindhoven? [KAART]

EINDHOVEN - De verwarde man die maandag een truck van Defensie heeft gestolen en daarmee is gaan rondrijden is sowieso gezien in Park Meerland en de wijk Tempel. In die laatste wijk heeft de man met de truck meerdere auto’s beschadigd.

Dat meldt de Marechaussee aan Omroep Brabant. Hoe groot de schade aan de auto’s is, is niet duidelijk. Daarnaast is de legertruck ook gezien op de Huizingalaan, vlakbij de wijk Tempel. Toen kwam de truck uit de richting van de wijk Tempel of Ekkersrijt.



De route van de man is nog onbekend, maar op onderstaand kaartje is te zien waar de legertruck sowieso gezien is. De stippellijn is de meest logische route van de legerbasis naar het park.



Volgens de Marechaussee heeft de man maandag een rugzak gestolen van een militair die op de hei aan het oefenen was. Daarin zat een toegangspas, waarmee hij de kazerne in Oirschot op wist te komen. Er zat ook een universele sleutel van een Scania-truck in.Op de legerbasis heeft de man een truck gestolen. Hij reed een poort kapot en wist ongezien het kazerneterrein af te rijden. Hierna heeft hij een paar uur in de omgeving van Eindhoven rondgereden.De Marechaussee is bezig met een onderzoek naar wat de man eigenlijk heeft gedaan in die tussentijd, want dat is nog een groot raadsel. Op enkele locaties is de legertruck gespot. In Park Meerland zou de truck schade hebben aangericht, net als in de wijk Tempel.Na zijn rit reed de man terug naar de Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Daar had hij zijn eigen auto in de berm geparkeerd. De man werd toen ingerekend door de Marechaussee.