Bizarre wending na scooterongeluk Breda: drie arrestaties

BREDA - Twee mannen reden woensdagavond op de Dr. Struyckenstraat in Breda een 21-jarige vrouw aan. Het ongeluk nam een bizarre wending en uiteindelijk heeft de politie drie mannen opgepakt.

Na de aanrijding viel de vrouw op de grond. Ze verloor daarbij haar telefoon. De mannen op de scooter vielen ook, maar één van hen ging er met de scooter aan de hand vandoor naar de Verbeetenstraat.



Bedreiging met mes

Een getuige trapte daar de scooter uit de hand van de verdachte. Die laatste had een mes bij zich, bedreigde de getuige en sloeg op de vlucht. Agenten vonden de man later in de Dintelstraat, ze herkenden hem aan het signalement en de verwondingen die hij had. Hij werd opgepakt.



Volgens andere getuigen pakte de andere verdachte vlak na het ongeluk de telefoon van het slachtoffer op. Hij sprong bij een bekende achterop de fiets om op die manier te ontkomen. Een oplettende automobilist drukte het tweetal vervolgens van de weg, de verdachte is rende daarna weg. Hij wordt nog gezocht door de politie.



Telefoon opgespoord

De politie kwam de telefoon van de vrouw wel op het spoor. Die zou sinds woensdagavond in handen van verschillende mensen zijn geweest. De laatste persoon die de telefoon in zijn bezit had is ook opgepakt.



De fietser waar de nog voortvluchtige verdachte bij achterop sprong, is ook opgespoord en opgepakt.



De politie onderzoekt het ongeluk en de diefstal van de telefoon nog verder. Ook wordt er bekeken of de scooter wellicht gestolen is.