Ruim honderd jaar oude waterput gevonden in Waalwijk

WAALWIJK - Bij de aanleg van de stadstuin achter het voormalige gemeentehuis in Waalwijk heeft een aannemer een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens graafwerkzaamheden vond het bedrijf een waterput van meer dan honderd jaar oud.

De ontdekking werd woensdag gedaan. De gemeente heeft een expert ingeschakeld om de gemetselde waterput te onderzoeken. Zo laat een woordvoerder weten.



Al vaker putten gevonden

In Waalwijk zijn al vaker waterputten gevonden. Die zijn vervolgens weggehaald over weer onder het zand verdwenen. Wel is genoteerd waar de putten hebben gestaan.



Wat er met de put gaat gebeuren is nog niet bekend. Mogelijk wordt de opgraving weer dichtgegooid.