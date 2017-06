Suïcidale Emma is overdonderd door alle lieve reacties: 'Fijn dat ik er niet alleen voor sta'

RIJEN - De suïcidale 16-jarige Emma uit Rijen wordt overspoeld door reacties nadat haar moeder maandag een noodkreet uitte op Facebook. Het meisje zou niet de psychische zorg krijgen die ze nodig heeft.

Het bericht van moeder Claudia van Dooren werd massaal gedeeld op Facebook en later vertelde ze in RTL Late night over de problemen waar haar dochter mee worstelt.



'Wist niet dat Nederland zoveel mooie mensen had'

Inmiddels stromen via Facebook de berichten binnen bij Emma. "Ik wist niet dat Nederland zoveel mooie mensen had", schrijft ze op haar account. "Ik vind het erg fijn om te lezen dat ik er niet alleen voor sta. Maar ik ben niet de enige in dit land die hard hulp nodig heeft."



"Daarom wil ik blijven vechten voor mijn lotgenoten. Ik wil een statement maken. De manier waarop de zorg in Nederland verloopt kan niet, dat mag niet en dat hoort niet", vervolgt ze haar betoog.



Volgens haar moeder wil Emma niet meer leven en gaat het meisje dagelijks door een psychische hel. Ze heeft een combinatie van Borderline, adhd en autisme. Emma wacht al drie jaar op een geschikte behandelplek. Ze verblijft nu in een crisisopvang waar ze niet behandeld wordt.Met de wanhoopskreet en de bekendheid van het verhaal van Emma hoopt moeder Claudia dat de politiek inziet dat het zo niet langer kan.