Guus Meeuwis vereeuwigd in muurschildering bij Philips Stadion

EINDHOVEN - De graffitikunstenaars van Studio Giftig zijn donderdag begonnen aan een grote muurschildering van Guus Meeuwis aan de PSV-laan bij het Philips Stadion. Studio Giftig brengt het nieuwe shirt van de voetbalclub in beeld in opdracht van Umbro en PSV.

De muurschildering is dertig meter breed en drie meter hoog en zal een aanzienlijk stuk van de betonnen muur bij het stadion beslaan. “Nu is het maar een zalmkleurig wand met wat rotzooi erop”, aldus Niels van Swaemen van Studio Giftig, die voor meerdere grote werken in Eindhoven verantwoordelijk is.



De muurschildering bestaat in totaal uit vijf portretten: Guus Meeuwis, PSV’er Jorrit Hendrix, een gamer, een oudere vrouw en een astronaut. 28 juni is het werk af zijn. “We hebben nog ideeën voor de rest van de muur, maar dat is nog niet concreet”, aldus Van Swaemen.