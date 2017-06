Man die met valse e-mails 20 mensen oplichtte, moet drie jaar de cel in

DEN BOSCH - Een 22-jarige man uit Rosmalen moet drie jaar de cel in voor oplichting. Volgens de rechter in Den Bosch is de man schuldig aan het oplichten van ruim twintig mensen. Het gaat daarbij om duizenden euro’s.

De Rosmalenaar lichtte de mensen op met phishingmails. Daarmee ontfutselen fraudeurs met behulp van valse e-mails inloggegevens voor banken.



Valse gegevens

Daarna nam de man met bankpasjes van anderen geld op bij de bank. Ook probeerde hij met valse gegevens creditcards aan te vragen. Daarnaast probeerde de man mensen af te persen en geld wit te wassen.



De straf is gelijk aan de eis van het OM. Die had eerder al gevraagd de man voor drie jaar op te sluiten.



Schadevergoeding

De man zit al een jaar vast. Hij moet de slachtoffers in totaal vierduizend euro schadevergoeding betalen.