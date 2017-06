Drugskartels gebruiken endoscopen om bolletjesslikkers te controleren op achtergebleven bolletjes

EINDHOVEN - De gestolen endoscopen van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis zijn misschien al onderweg naar een van de drugskartels in Latijns-Amerika. Uit politieonderzoek in onder andere Griekenland en Spanje naar vergelijkbare diefstallen bleek dat vaak de eindbestemming van deze medische apparatuur. "Er is in die landen grote vraag naar endoscopen", zegt de Griekse journalist Yiannis Papadopoulos.

Hij deed veel journalistiek onderzoek naar de diefstal van endoscopische apparatuur in Griekenland. De gestolen endoscopen werden met valse documenten verstuurd naar Latijns-Amerikaanse landen. Een van de pakketten werd door de Colombiaanse politie onderschept en in beslag genomen. In dat pakket zaten vier endoscopen die waren gestolen uit ziekenhuizen in Athene.



'Ze deden zich voor als patiënt'

Volgens Papadopoulos zijn de daders bekenden van de politie in Colombia. Het zou gaan om drie mannen en een vrouw. Ze zijn nog niet opgepakt.

De vier kwamen als toerist naar Griekenland en deden zich in sommige gevallen voor als patiënt. Zo konden ze verkennend onderzoek doen in de ziekenhuizen voordat ze er met de apparatuur vandoor gingen.



Opdracht van Colombiaanse kartels

Papadopoulos sprak onder andere met de directeur van de Griekse Veiligheidsdienst, Ypostratigos Papazafiri. Die zegt in een interview met de journalist dat de daders in opdracht werken van Colombiaanse kartels. "De endoscopen worden gebruikt om bolletjesslikkers te controleren op eventueel achtergebleven bolletjes cocaine. "Maar de vraag naar endoscopen komt ook van niet-officiële ziekenhuizen in Latijns-Amerika."



Op de zwarte markt worden de apparaten die enkele tienduizenden euro's kosten verhandeld voor 600 tot 800 euro. "Ieder apparaat heeft een uniek serienummer, dus in Europa kunnen ze niet verkocht worden. "



In Griekenland sloegen de dieven voor het laatst toe in mei. "Het is nu nu even rustig," zegt Papadopoulos. "We wachten nu op de pakketten met in beslag genomen endoscopen die vanuit Colombia teruggestuurd worden."