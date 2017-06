Studiebol Ward heeft zes tienen op zijn eindlijst, maar doet toch een herkansing

BREDA - Menig scholier droomt ervan: een cijferlijst met een tien erop. Maar zes tienen? Dat is wel heel ijverig. Toch is het Ward van der Schoot uit Breda gelukt. Sterker nog, hij wil er nog eentje bij. Hij doet een herkansing voor Natuurkunde. "Daar heb ik een negen voor. Maar een tien staat toch mooier."

Ward had wekenlang geen idee van zijn hoge cijfers. Hij vond sommige eindexamens van het gymnasium zelfs wat lastig. Maar dat beeld veranderde toen hij woensdag het Stedelijk Gymnasium in Breda binnenliep en docenten hem complimenten gaven. 'Mooie lijst, Ward', zeiden ze.



'Vol ongeloof'

"Oke, dankjewel, zei ik. Maar toen ik de lijst zelf zag, snapte ik het pas. Ik was totaal verrast." De school noemt het 'ongeëvenaard'. "Ik zat echt vol ongeloof."



Begrijpelijk, want de lijst van Ward is wel heel goed:



Nederlands - 8

Latijn - 10

Engels - 9

Rekentoets - 10

Combinatiecijfer - 9

Wiskunde B - 10

Wiskunde D - 10

Natuurkunde - 9

Scheikunde - 10

Duits - 9

Economie - 10



Of hij er wekenlang voor heeft gestudeerd? Niet echt. "Altijd zo'n twee of drie dagen van te voren. Het gaat niet vanzelf, ik doe wel echt mijn best. Maar ik heb bijvoorbeeld niet in de meivakantie geleerd hoor."



Ward wil volgend jaar graag naar de Universiteit van Cambridge. "Hoe mooier de lijst, hoe beter. Daarom doe ik ook Natuurkunde nog een keer over. Het is een kleine moeite."Hoe slim Ward met zijn lijst ook lijkt, een echte nerd mag je hem niet noemen. "Weet je, ik vind het belangrijker dat ik buiten school een leuk leven heb."En van een feestje houdt hij ook wel. De champagne vloeide woensdagmiddag rijkelijk. Zo rijkelijk, dat Ward donderdag rond twaalf uur pas wakker werd. "Het was een mooi feestje, ja."