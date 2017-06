Nog steeds te veel giftreinen, staatssecretaris gaat vervoerders mogelijk andere routes afdwingen

EINDHOVEN - Er rijden nog steeds te veel giftreinen door Brabant. De grens voor goederentreinen met gevaarlijke stoffen wordt nog continu overschreden en zonder ingrijpende maatregelen blijft dat gebeuren. Als er niet snel minder giftreinen gaan rijden, kan het ministerie vervoerders gaan dwingen om een andere spoorroute te nemen.

Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Het aantal giftreinen dat via de Brabantroute rijdt is in het afgelopen half jaar wel gedaald, nadat Dijksma vorig jaar maatregelen nam om het aantal treinen met gevaarlijke stoffen te verminderen.



Dat leverde nog niet het gewenste resultaat op. Dijksma geeft vervoerders en verladers nog een kans om samen met spoorbeheerder ProRail de zaken te veranderen. Lukt dit het komende half jaar niet, dan gaat de bewindsvrouw vervoerders dwingen een bepaalde spoorroute te nemen, meldt ANP.



'Hoge overschrijdingen'

Vorig jaar werd duidelijk dat vooral bij Breda, Tilburg en Eindhoven de vastgestelde hoeveelheden voor het vervoer van brandbaar gas (lpg) zwaar wordt overschreden.



Langs Eindhoven reden bijvoorbeeld 8413 wagons met giftige stoffen, terwijl er maar 2105 zijn toegestaan. Die afspraken komen uit de wet Basisnet. Daarin wordt per locatie gekeken hoe hoog het ‘risicoplafond’ mag zijn op één plek. Dat wordt dan omgerekend naar aantallen wagons.



Risicoplafond

Die plafonds zijn op veel plekken te laag vastgesteld. Aan de belangrijkste goederenlijn van Nederland, de Betuweroute, wordt onderhoud verricht. Daardoor is de Brabantroute de belangrijkste verbinding tussen Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen en Venlo richting Duitsland.



De staatssecretaris wil de vervoerders stimuleren om zoveel mogelijk de Betuweroute naar Duitsland te nemen. Ze gaat dit financieel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ze benadrukt dat de veiligheid overal is gewaarborgd. In het zuiden en oosten bestaat veel weerstand tegen de giftreinen.



Er kan meer via de Betuweroute gereden worden omdat er de komende jaren aan de Duitse aansluiting (het zogenoemde Derde Spoor) veel minder gewerkt zal worden dan verwacht. Daardoor is de Betuweroute bijvoorbeeld dit jaar al twee derde meer beschikbaar dan vorig jaar.



Uit onderzoek blijkt verder dat de grens voor spoorvervoer van gevaarlijke stoffen op sommige trajecten erg laag is gesteld. Dijksma gaat in overleg met de regio's kijken of deze plafonds hier aangepast kunnen worden.