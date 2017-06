Homo's toch niet gezegend in Sint-Jan, bisschop zwicht voor protesten vanuit bisdom

DEN BOSCH - Bisschop Gerard de Korte gaat toch geen homo’s zegenen in de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Het bisdom is gezwicht onder druk van een aantal kritische gelovigen. Dat heeft het bisdom zojuist laten weten.

De zegening in de Sint-Jan was onderdeel van een speciale viering in het kader van Roze Zaterdag op 24 juni in Den Bosch. Het homo-evenement zou beginnen met een viering van verschillende kerkgenootschappen in de Sint Janskathedraal. Dat gaat nu dus niet door op die locatie.



'Kan niet anders'

Met dit besluit lijkt het erop dat Bisschop De Korte niet gesteund is in zijn eerdere besluit. ‘’De commotie binnen het bisdom rond de de beoogde gebedsdienst is zodanig dat de goede verhoudingen binnen de geloofsgemeenschap in het geding zijn’’, legt De Korte uit in een brief.



De bisschop zegt dat hij daardoor niet anders kan dan zijn toestemming intrekken. "Ik besef dat ik met deze nieuwe beslissing niet weinigen teleurstel. Maar omwille van de eenheid binnen het bisdom meen ik niet anders te kunnen."



Viering gaat ergens anders door

Eerder schreef De Korte een brief naar gelovigen om de onrust weg te nemen. Dat is kennelijk niet gelukt. Hij vreest voor hoe er tegen homo's wordt aangekeken: "Homoseksualiteit blijft in de kerk een open zenuw."



De oecumenische gebedsdienst gaat wel door, maar dan in de protestantse kerk aan het Kerkplein in Den Bosch. De katholieke kerk eeemt daar wel aan deel, zonder Bisschop De Korte.