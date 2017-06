Tegen alle verwachtingen in groeien enkele Brabantse dorpen

EINDHOVEN - Het zijn de helden onder de dorpen. Tegen alle trends in stijgt hun bewonersaantal en stijgt de werkgelegenheid. Voorbeelden van zulke dorpen zijn Elsendorp, Boekel en Esbeek. Hun geheim?

Volgens directeur Joks Janssen van Brabantkennis is het toverwoord 'verenigingsleven'. "Een actief verenigingsleven zorgt voor verbinding met de bewoners. Samen kun je veel meer bereiken dan los van elkaar."



Irma de Graaf is zo'n verenigingsdier in Esbeek . Samen met driehonderd andere inwoners van Esbeek kocht zij tien jaar geleden café Schuttershof op. Sindsdien is het coöperatiecafé Schuttershof de bron van talloze initiatieven die het dorp bruisend houden."Inmiddels er een starterswoningstraat gebouwd. "De eerste ooievaars in de voortuin zijn ook al gezien. We gaan de gesloten kerk gebruiken voor de nieuwe school. Het aantal leerlingen blijft stabiel, dus in plaats van de school sluiten, gaan we vernieuwen."De stabiele en zelfs licht stijgende bevolking van Esbeek zorgt ervoor dat jonge gezinnen blijven. De vergrijzing gaat minder hard en er zijn genoeg handen om te werken. Dat leidt weer tot uitbreiding of zelfs vestiging van de bedrijven Esbeek floreert tegen alle voorspellingen in. Het is een klein lichtpuntje voor het platform ' Renaissance van het platteland '. Hier zitten vertegenwoordigers in van recreatieparken, Hogescholen en ZLTO. Dit platform voorspelt een financieel drama als dorpen en platteland leeglopen.'Een kapitaalvernietiging van 200 miljard euro voor Nederland', verwacht dit platform. "Scholen gaan dicht en moeten ergens anders weer gebouwd worden, net als winkels en huizen", stelt Erik Droogh de initiatiefnemer van het platform."Door de de trek naar vooral de vier grootste Nederlandse steden zal de randstad nog verder 'verstoppen'. Dit alles bij elkaar gaat dus niet honderden miljoenen, maar miljarden kosten", verzucht Erik Droogh.Het platform heeft ook een oplossing. 'Samenwerking en verbinding tussen platteland en stad.' Eigenlijk net zoals in Esbeek gebeurt, maar dan op grotere schaal. "Want samen zijn we sterk."