Werkstraf en boete voor Pool die Prins Carnaval Heeze in edele delen sloeg

DEN BOSCH - Het was een van de pijnlijkste verhalen van carnaval 2017: Prins Thijs d’n Urste uit Heeze werd zaterdagavond met een volle vuist in zijn kruis geslagen. De dronken Pool die dat deed moet van de rechter zeshonderd euro betalen en 50 uur werkstraf uitvoeren.

De 41-jarige Thijs Verleg zag ‘alle kleuren van de regenboog’ toen de vuist zijn edele delen raakte. Hij was in het Kraaiennest in Heeze toen het gebeurde. Een motief had de aanvaller niet. “Ik stond op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”, vertelde Thijs eerder.



Zaterdagavond bracht de prins door in het ziekenhuis. "Iedere man weet hoe het is om met je traktement van je zadel af te schieten en op de stang terecht te komen. Die pijn, maar dan vijf keer erger, die voelde ik".