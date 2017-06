Organisatie Roze Zaterdag woest: ‘Bisschop zet gelovigen in de kou’

DEN BOSCH - Het besluit van Bisschop De Korte om homo’s toch niet te zegenen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, heeft kwaad bloed gezet bij de organisatie van Roze Zaterdag.

De Korte nam donderdag het besluit om de oecumenische gebedsviering in de Sint Jan toch af te gelasten. ‘’Een gouden kans wordt hiermee gemist om de kerkgemeenschap als een geheel te verbinden," vindt Roze Zaterdag-voorzitter Joke van der Beek.



'Kerk kiest voor verdeeldheid'

Van der Beek baalt van de houding van de kerk. "Grote groepen gelovigen worden hiermee in de kou gezet en buitengesloten door een behoudend gedeelte van de rooms-katholieke kerk. Hiermee kiest de kerk voor verdeeldheid.’’



De oecumenische viering wordt verplaatst naar de protestante kerk in Den Bosch. ‘’We waarderen het zeer dat de dominee van de Grote Kerk, Erica Scheenstra, onmiddellijk haar kerk beschikbaar heeft gesteld om de oecumenische gebedsdienst plaats te laten hebben.''