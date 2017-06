Mogelijke serie-aanrander Tilburg blijft in de cel

TILBURG - Een man die zondag in Tilburg werd opgepakt omdat hij een vrouw aanrandde heeft mogelijk meerdere slachtoffers gemaakt. Vandaag werd bekend dat de 26-jarige man uit Nijmegen voorlopig nog in de cel blijft zitten.

Afgelopen zondag reed hij op het NS-plein in Tilburg 's ochtends vroeg een vrouw klem met de fiets. De vrouw viel en de man betastte haar. De politie bekeek camerabeelden en hielden de man aan het eind van de middag aan.



Serie-aanrander

De politie denkt dat de man de afgelopen twee maanden bij zeven aanrandingen betrokken was. En wellicht sloeg hij nog meer toe.



Het gaat iedere keer om vrouwen en meisjes die door het centrum van Tilburg fietsten. De dader achtervolgde ze per fiets voordat hij toesloeg. De politie wil graag in contact komen met slachtoffers.