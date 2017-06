Geslaagde rit voor Dylan Groenewegen, Stan Godrie heeft 'mooi dagje op bekend terrein'

HOOGERHEIDE - Stan Godrie zat tijdens de tweede etappe van de Ster ZLM Toer lange tijd met vijf vluchters in de kopgroep. De Bredanaar wist dat hij met die groep niet voor de eindzege zou rijden. Dylan Groenewegen won uiteindelijk in een sprint.

"Het was een mooi dagje op bekend terrein", zei Godrie na afloop van de race. De etappe begon in Tholen, maar kwam in Bergen op Zoom Brabant binnen en kwam vervolgens onder meer langs Moerstraten, Kruisland en Ossendrecht. De finish was in Hoogerheide.



"Ik kon meezitten in de kopgroep, dat is wel speciaal. Ik zat in een groep met veel jongens die ik nog ken van Rabobank. De sfeer in de groep was leuk, we konden lekker draaien. Uiteindelijk is het dan ook mooi dat het in de regio is."



Godrie had niet het idee dat iemand uit de kopgroep voor de zege kon gaan. "We zagen dat ze ons controleerden in het peloton. Maar we konden voor de sprints onderweg gaan, dat was bij iedereen het doel. We wisten ook wel dat dat het hoogst haalbare was. Ze waren aan het spelen met ons. Maar ik heb er een goed gevoel aan overgehouden en het was een leuk dagje voorop."



Groenewegen sprak na afloop van een geslaagde dag. "We hebben hier de hele dag voor gereden. Zowel voor de leiding als voor de massasprint. Als je dan de overwinning pakt en je weet de leiderstrui te behouden, dan mag je wel spreken van een geslaagde dag.""Als je wint, klopt de sprint altijd", zei de Amsterdammer lachend. "Ik heb de overwinning, daar gaat het om." De Nederlands kampioen werd vooraf als favoriet genoemd, samen met André Greipel en Marcel Kittel. De twee Duitsers werden verslagen. "We wisten natuurlijk dat ik ze kan kloppen, dat heb ik vorig jaar laten zien. Maar dan moet je het nog wel doen. De vorm is goed."