Hoogste woontoren van Brabant komt in Eindhoven: 158 meter en hoger dan Westpoint in Tilburg

EINDHOVEN - Gemeente Eindhoven heeft donderdagmiddag een ontwikkelingsplan voor de stationsomgeving aan de centrumkant gekozen. Het plan ‘District E’ van ontwikkelaar Amvest is uitgebreid, maar het meest opvallendst zijn de drie torens die de kern van het plan vormen. Een van de torens moet 158 meter hoog worden en wordt daarmee de hoogste van Brabant en de op één na hoogste van Nederland.

In totaal komen er 450 huizen, waarvan twintig procent voor de sociale huur. Een derde van het vloeroppervlak is niet bestemd voor wonen. Zo komt er in een van de torens een debat- en ontmoetingscentrum, in de andere een expositieruimte. De derde krijgt een stadslobby met hotel.



Het project bestaat ook uit winkels, horeca en werk- en studeerplekken. Voor de jongste Eindhovenaren komt er een straat met technische knutsel- en experimenteerruimtes. Volgens de gemeente biedt ‘Disctrict E volop ruimte en kansen voor een echt Eindhovens programma dat techniek, design en kennis ademt’.De torens worden 76 tot 158 meter hoog. De hoogste toren wordt daarmee een stuk hoger dan de 142 meter van Westpoint in Tilburg. Het hoogste gebouw in Eindhoven is nu nog De Admirant met 105 meter.Naast de woningen komen er in de torens ook lobby’s en dakterrassen. Onder de gebouwen komt een eenlaagse parkeerkelder met ruimte voor (deel)auto’s en fietsen. Sowieso komt er voor het station een geplande fietskelder.Er waren drie plannen ingediend voor de herinrichting. De gemeente is blij met dit plan van Amvest: “De fijnmazige structuur van de binnenstad wordt doorgezet op het Stationsplein, zodat die als warm en menselijk wordt ervaren. Het wordt een plek waar alle Eindhovenaren graag willen verblijven. De indrukwekkende torens waaieren op de eerste vijf verdiepingen met groene terrassen uit naar de stad en de bezoekers, wat tevens de windval beperkt”, luidt de officiële reactie.