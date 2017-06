DAF verhoogt productie van 202 naar 210 trucks per dag: 78 banen erbij

EINDHOVEN - DAF gaat vanaf 21 augustus acht trucks meer per dag produceren. Dat meldt de vrachtautofabrikant donderdag. De verhoging van de productie zorgt voor 78 extra banen.

De productie gaat van 202 naar 210 trucks per dag van het type CF en XF. Daarvan worden er 192 in Eindhoven gemaakt.



LEES OOK: DAF Trucks boekt hogere omzet en winst



De verhoging van de productie is nodig omdat in de eerste vijf maanden van 2017 het aantal orders voor nieuwe vrachtwagens met 11,2 procent is gestegen, aldus de fabrikant.



LEES OOK: Claim schade door prijsafspraken DAF voor half juli, waarschuwt MKB-claim