Drones brengen in de toekomst medicijnen rond in ziekenhuis

EINDHOVEN - Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een drone ontwikkeld die in de toekomst medicijnen moet gaan rondbrengen in ziekenhuizen. De drone genaamd Blue Jay is donderdag gepresenteerd in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

De drone kan zelf nadenken over vliegroutes. Ook kan hij opdrachten uitvoeren. Het apparaat heeft daarnaast ledlampen als ogen en kan emoties uitbeelden.



Marlies Bongers, gynaecoloog in het Máxima Medisch Centrum, denkt dat de drone in de toekomst ook een rol kan spelen in de communicatie met patiënten: “Bijvoorbeeld tijdens het begeleiden van patiënten bij aankomst in het ziekenhuis naar een afspraak.”Er werkten 21 studenten aan de Blue Jay. De komende periode gaat een nieuw team van studenten verder met het ontwikkelen en verbeteren van de drone.