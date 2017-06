Vermiste Zoewé Rozenblad weer terecht

BREDA - Communicatie-studente Zoewé Rozenblad van de Avans Hogeschool in Breda is weer terecht. Dat melden haar familie en de politie donderdag. De vrouw werd sinds dinsdag vermist.

De 21-jarige vrouw uit Zwijndrecht maakte maandag voor het laatst gebruik van haar OV-chipkaart. Ook had ze sindsdien geen gebruik meer gemaakt van haar mobiele telefoon. Haar fiets stond nog op station Zwijndrecht. Op Facebook werd een oproep over haar vermissing massaal gedeeld.



De familie is blij dat Zoewé weer veilig thuis is, ze vragen nu om privacy. "Wij willen nu graag samen zijn met Zoewé en vragen hiervoor uw begrip", aldus haar zus in een bericht op Facebook.