Absoluut geen ver-van-mijn-bedshow: nieuwe hartklep die in een mal in het lichaam zelf wordt gemaakt

EINDHOVEN - Over een paar jaar is het zover. Hart- of nierfalen, versleten tussenwervelschijven of botaandoeningen worden in en door het lichaam zelf genezen.

De Technische Universiteit in Eindhoven doet al zo’n twintig jaar onderzoek naar deze zogeheten regeneratieve (of vervangings)techniek. Onlangs stelde de overheid nog eens bijna 19 miljoen euro beschikbaar voor extra onderzoek.



Lichaamseigen nieuwe hartklep

Jaarlijks worden er in Nederland 4500 nieuwe hartkleppen geplaatst, wereldwijd zo’n 300.000 stuks. Nadeel daarvan is dat mensen vaak meerdere keren geopereerd moeten worden en hun leven lang medicijnen met slikken.



Carla Bouten, hoogleraar biomedische technologie aan de TU/e: ”Met een nieuwe techniek is dat niet meer nodig. De techniek houdt in dat er in het lichaam een mal in de vorm van een hartklep wordt geplaatst. Deze mal trekt cellen aan uit de bloedstroom en die cellen worden gestimuleerd om nieuw weefsel aan te maken. De mal wordt door het lichaam afgebroken en de lichaamseigen nieuwe hartklep wordt niet afgestoten. Eén operatie en een patiënt is er voor het leven vanaf.”



Testen

De methode wordt inmiddels getest op twaalf jonge patiënten. “De TU/e heeft deze techniek naar de kliniek gebracht. Net als bij nieuwe medicijnen moet de methode nog een uitgebreid traject door van testen en controles.”



Bouten onderstreept in het businessprogramma Booming Brabant dat de 19 miljoen euro subsidie voor onderzoek breed ingezet gaat worden. “We willen deze technologie verder brengen naar andere delen in het lichaam, bijvoorbeeld de hartspier, tussenwervelschijven, het vatenstelsel en het kraakbeen. Buiten het lichaam kunnen we deze lichaamsdelen al kweken, onze ambitie is om dat ook in het lichaam te kunnen doen.”



Bouten verwacht dat deze techniek over een paar jaar op grotere schaal toegepast gaat worden. “En dat heeft ook een spin-off op het bedrijfsleven. Ik verwacht dat er zeker tien bedrijven bij komen die zich hier mee gaan bezighouden, die bijvoorbeeld de mal of het polymeer materiaal maken. Ik schat zo’n 400 tot 500 banen.”



