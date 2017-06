Welke gebouwen reiken het verst tot de Brabantse hemel? Een overzicht

EINDHOVEN - Het nieuwe stadsplan voor het Stationsplein in Eindhoven is donderdag gepresenteerd en bestaat onder meer uit een woontoren van maar liefst 158 meter hoog. Dat maakt deze wolkenkrabber straks het hoogste gebouw van heel Brabant. Maar welke gebouwen gingen deze Eindhovense woonflat voor? Daarom een historisch overzicht van de ‘skyline’ van Brabant.

Met bijna veertig meter verschil al sinds 2004 het hoogste gebouw van Brabant. Westpoint in Tilburg is 142 meter hoog en telt 48 verdiepingen. Jaren leek dit het onbetwiste hoogtepunt van de Brabantse skyline, totdat in 2019 de woontoren in Eindhoven het van zijn troon stoot met 16 extra meters.Nog een gebouw die zijn lijstaanvoerderschap moet afstaan aan de nieuwe übertoren in Eindhoven. Al ruim tien jaar is het dak De Admirant aan de Emmasingel op 105 meter het hoogste punt in Eindhoven. Het gebouw is ontworpen in dezelfde stijl als de oude, omliggende Philipsfabrieken.Het Provinciehuis in Den Bosch stond al in 1971 101 meter hoog. 33 jaar was dit het hoogste gebouw in Brabant. De bouw van de 23 verdieping hoge toren ging niet van een leien dakje. De provincie kon maar geen geschikte locatie vinden en de bouw duurde zeventien jaar.Drie jaar na de bouw van de immense Westpoint kreeg Tilburg in 2007 een tweede wolkenkrabber erbij. Aanvankelijk zou de Stadsheer maar 87 meter worden, maar de bouwer koos uiteindelijk voor prefabricage in plaat van gietbouw, waardoor het gebouw 101 meter hoog werd.De Porthos was een jaartje eerder voor de Stadsheer al, met bijna dezelfde hoogte. Het 32 verdieping tellende gebouw werd de eerste wolkenkrabber buiten het stadscentrum van Eindhoven. Bij het Winkelcentrum Woensel steekt deze 101 meter hoge toren als een paal boven water.Echt een wolkenkrabber mag je het misschien niet noemen. Maar de Grote Kerk op de markt in Breda mag in deze lijst zeker niet ontbreken. Met een toren van 97 meter hoog was het al ruim vier eeuwen het hoogste punt van de hele provincie.