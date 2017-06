Een afvalemmer van Brabantia hoeft niet bij het afval: voor 98% te hergebruiken

EINDHOVEN - Van de oerdegelijke oranje beschuitbussen naar hippe afvalbakken. Binnen vijf jaar drukte Tijn van Elderen, lid van de vierde generatie van het familiebedrijf, zijn stempel op het bedrijf. Hij liet zijn personeel meedenken bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie en visie voor het bedrijf. ‘Mooier, duurzamer en plezieriger’, daar draait het nu om bij Brabantia.

Van Elderen wilde een andere weg inslaan en vroeg vijf jaar geleden zijn personeel om mee te denken. “Dat sloeg aan. De medewerkers hadden zin om mee te denken over de koers het bedrijf. Zijn mee gaan ondernemen en ontwikkelen. Die dingen gebeuren dan vanzelf.” Maar ook de vorige generatie had vertrouwen in de aanpak van de nieuwe voorman. “Ze reageerden enthousiast en stonden achter me. Ik kreeg alle vrijheid.”



Centrum van de wereld

Eén zaak is in de nieuwe strategie van Brabantia overeind gebleven: het huishouden. “Het huishouden is het centrum van de wereld. dat is waar je lief en leed met vrienden en familie deelt. En daar speelt Brabantia een belangrijke rol in. Als iets niet werkt, is dat irritant. Wij willen de wereld daarom mooier, duurzamer en plezieriger maken."



In een gemiddeld huishouden in Nederland staan 8 tot 10 producten van Brabant, zegt Van Elderen. En het bedrijf doet inmiddels wereldwijd zaken in negentig landen. In de afgelopen jaren kregen de vele producten een hippe make-over en het bedrijf ging ook op de duurzame toer. "Koop een droogmolen, dan planten wij een boom", was een van de acties. “Wij willen ons bedrijf op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie en geen rommel achterlaten", gaf Van Elderen eerder al aan.



Zonder schuldgevoel

Met die gedachte ontwikkelt het bedrijf nu huishoudelijke producten. Zo zijn er met de gescheiden afvalinzameling in zicht speciale afvalemmers ontwikkeld, compleet met hippe kleuren. Van Elderen: “We hebben bijvoorbeeld ook een afvalemmer ontwikkeld die voor ongeveer de helft uit gerecycled materiaal bestaat. Alle gebruikte materialen zijn bovendien voor 98 procent opnieuw te gebruiken. Dus als mensen de afvalemmer beu zijn, dan kunnen ze hem zonder schuldgevoel naar de milieustraat brengen.”



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant.nl/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.