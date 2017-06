Ten einde raad na zes keer brandstichting: 'Mama, was er weer vuur?'

GELDROP - “Dit is tegen ons gericht, het is niet meer toevallig.” Mwansiti en Geert Cornelissen werden woensdagnacht wakker door een knal. Toen ze naar buiten gingen stond hun schuur in brand. Voor de zesde keer is de familie aan de Goorstraat in Geldrop getroffen door brandstichting. “Dit is pesten”, zegt Mwansiti.

De kinderen van de familie zijn nog maar 11, 8 en 5 jaar. “Ik heb ze niet wakker gemaakt toen de schuur in brand stond”, vertelt Mwansiti, “Ik wil niet dat ze dit nog een keer zien.” 's Morgens vroeg zagen de kinderen dat alles zwart was en vroegen ze: "Mama, was er weer vuur?"



Zwembad

Nog voordat de brandweer arriveerde probeerde het stel het vuur te blussen met water uit het zwembad in de tuin. “Gelukkig is de schade niet groot", zegt de vrouw des huizes. "De schuur moeten we zelf vervangen maar we krijgen een nieuw hek van de woningbouwvereniging.”



Net als de vorige keer is de brand vastgelegd op camera. Volgens Mwansiti is op de beelden één man te zien die vloeistof uit een jerrycan giet en daarna de boel in de hens steekt. Of het dezelfde dader is als een van de mannen van vorig keer, weet ze niet.



Hoop

De familie heeft donderdagochtend aangifte gedaan. De hoop dat de zaak wordt opgelost blijft. “Het is moeilijk, maar de politie doet haar best”, aldus de bewoonster.