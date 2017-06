‘We moeten geen verwarring stichten’, priester Bodar niet rouwig om besluit Bisdom Den Bosch

EINDHOVEN - Priester Antoine Bodar begrijpt de keuze van het bisdom om de zegening van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt) niet door te laten gaan in de Sint Jan in Den Bosch. Donderdag nam het bisdom dat besluit na kritiek vanuit de achterban.

Volgens Bodar getuigt de uitnodiging van De Korte voor de zegening in de Sint Janskathedraal van een ‘groot pastoraal hart’.



LEES OOK: Homo's toch niet gezegend in Sint-Jan, bisschop zwicht voor protesten vanuit bisdom



Toch vond hij het een onhandig besluit. ’’Het getuigt van moed dat hij het niet door laat gaan, omdat het een onverstandige keuze was. Het zorgt voor verwarring.’’



'Duivels dilemma'

De van tv bekende priester is, net als een aantal andere kritische gelovigen, tegen de festiviteiten in de Sint Jan. ‘’Wij van de Katholieke kerk weten wat de idealen zijn en prediken deze, maar we weten ook dat de mens zwak is.''



Bodar vervolgt zijn pleidooi: ''Iedereen hoort bij God, maar we moeten geen verwarring stichten.’’



'Frisse tegenzin'

Theoloog Frank Bosman noemt de terugtrekking van De Korte ‘een enorm ingewikkeld besluit’. ‘’Een duivels dilemma kun je wel stellen.’’



Volgens Bosman worstelt de kerk en De Korte enorm met dit besluit. ‘’Je doet het in dit geval nooit goed. Wat je ook besluit, je stelt een groep teleur. Uit de brief kun je ook opmaken dat De Korte dit besluit met frisse tegenzin heeft genomen.’’



Slecht slapen

De aan de universiteit van Tilburg verbonden theoloog vindt het tijd voor een discussie binnen de Bossche kerk. ''Het bisdom moet de dialoog over geloof en homoseksualiteit voeren, zowel met de eigen gelovigen en priesters als met de homoseksuele gelovigen en homobelangenorganisaties.''



LEES OOK: Roze zaterdag woest: 'Bisschop zet gelovigen in de kou'



Bosman is blij dat hij op dit moment niet op de stoel van de bisschop zit. ‘’De Korte slaapt hier vannacht echt niet lekker van.’’