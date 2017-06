Chantal verloor op een-na-laatste examendag haar vriend: ‘Hij heeft me er doorheen gesleept’

VELDHOVEN - Chantal Damen beleefde haar eindexamens met gemengde gevoelens. Niet alleen stond de 17-jarige Veldhovense stijf van de spanning, ook ging het tijdens haar vmbo-examens slecht met haar vriend Rik. Zo slecht zelfs dat hij op de een-na-laatste dag overleed.

Haar vriend was al een tijd ongeneeslijk ziek, hij had kanker. "Ik wilde daardoor niet meer naar school, maar Rik steunde mij ondanks zijn ziekte. Hij sleepte mij zelfs door de eindexamens heen. Zonder hem was het allemaal nooit gelukt’’, vertelt Chantal bijna een maand later.



'Nog één dikke knuffel'

Tijdens de examens bleef Rik Chantal steunen. "Hij wilde super graag dat ik mijn diploma zou halen. Ik denk dat hij voor mij is blijven knokken tegen de tumor zolang de examens duurden.’’



Toch verloor hij de strijd op de dag voordat de examens afgelopen waren. "Zijn laatste woorden waren of hij nog één dikke knuffel mocht’’, vertelt Chantal geëmotioneerd.



Blij of verdrietig?

De dag dat de uitslag bekend werd, was opnieuw een spannende dag voor Chantal. "Ik dacht dat ik gezakt zou zijn." Toch was daar uiteindelijk het verlossende woord: geslaagd. "Ik wist niet goed of ik nu blij of verdrietig moest zijn.’’



Na het overlijden van Rik moest Chantal nog een examen doen. ''Engels notabene.'' Een vak waar ze niet goed in is. "Maar Rik was bij mij tijdens dat examen. Dat voelde ik gewoon. Hij heeft me er doorheen gesleept.’’



Graag verzorging in

Chantal is door het overlijden van haar vriend anders naar het leven gaan kijken. Ze wil nu een verzorgingsopleiding gaan doen om andere mensen te helpen.