Junk belt dealer met telefoon van wijkagent

DEN BOSCH - De politie kon donderdagavond wel heel makkelijk een 41-jarige man aanhouden voor drugsgebruik op de Kanaalstraat in Den Bosch. De junk belde namelijk zijn drugsdealer met de telefoon van de wijkagent.

De politieman in burger, Marc de Wit, wilde de junk eigenlijk betrappen op ‘crimineel gedrag’. Hij liep daarom al een half uur achter de verdachte aan.



Later werd de agent door de junk aangesproken met de vraag 'of hij even met zijn gsm mocht bellen'. “Ik hoopte dat hij zijn dealer zou bellen zodat ik dat nummer had”, vertelt De Wit. De agent had inderdaad beet. De verdachte belde zijn dealer om 'stuff' te kopen. De twee zouden elkaar ontmoeten op een bepaalde plek in de stad.Omdat andere zaken speelden kon de politie niet naar de ontmoetingsplek toe, maar een collega van de wijkagent trof de junk ongeveer een uur later al gebruikend aan. De Wit kwam ook ter plaatse maar de junk herkende hem niet meer. “Waarschijnlijk had hij al te veel gebruikt”, aldus de agent.