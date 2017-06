Te mooi om waar te zijn of toch niet? Plakken van tape op lichaam neemt hooikoortsklachten weg

TILBURG - Het klinkt te mooi om waar te zijn: geen last meer hebben van hooikoorts door een tape die op je rug geplakt wordt. Toch bestaat het en het is populair. Fysiotherapeuten zien het aantal klanten toenemen.

De tapetechniek bestaat eigenlijk al heel lang. Fysiotherapeuten gebruiken het al jaren bij bepaalde spierklachten. Alleen de laatste jaren weten we ook dat het helpt bij patiënten die last hebben van hooikoorts, COPD of maagklachten.



Hoe werkt het?

Fysiotherapeut Coen Schoenmakers legt uit: 'Er is een wisselwerking tussen de verschillende organen die we hebben. De huid is ook een van die organen en daar zitten receptoren in die de prikkeling in de longen tegen gaan. Het lichaam herstelt zich vanzelf bijhooikoorts, alleen de tape zorgt ervoor dat het nog sneller gaat.' De spier spant of ontspant zich juist door de tape en dat zorgt voor het juiste effect op de longen.



De tape gaat een paar dagen op en dat is in de meeste gevallen genoeg. Een keer tapen kan voldoende zijn om de rest van het hooikoortsseizoen klachtenvrij te zijn.