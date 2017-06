Pizzeria Castello brandt uit in Nuland

NULAND - Aan het Prins Bernhardplein in Nuland is in de nacht van donderdag op vrijdag pizzeria Castello uitgebrand. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

Ook een bovenwoning is door de vlammen verwoest.



Het vuur werd rond drie uur ontdekt en was begonnen op de benedenverdieping. Rond vijf uur was het vuur onder controle. Ambulancemedewerkers hebben een persoon behandeld voor brandwonden. "Aanvankelijk vermoedden we dat er nog meer mensen in het pand waren, maar we gaan er nu van uit dat dit niet het geval is'', laat een woordvoerder van de brandweer weten.



Treinverkeer

In verband met de brand werd het treinverkeer tussen Den Bosch en Oss even stilgelegd. Dit was nodig om bluswater aan te voeren. Rond zes uur reden de treinen weer volgens schema.