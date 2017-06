'Volleybaltrainer maakte naaktopnames van meisjes'

EINDHOVEN - Een 27-jarige volleybaltrainer uit Berlicum wordt ervan verdacht dat hij stiekem naaktopnames heeft gemaakt van verschillende minderjarige meisjes. Hij zou dit onder meer hebben gedaan bij de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven en vv Detac in Zeeland, meldt het ED.

De man - die eerder voorzitter was van de jeugdcommissie van volleybalvereniging Hands-Up in Berlicum -is 30 mei opgepakt, maar is in afwachting van de strafzaak vrijgelaten. De Nederlandse Volleybalbond heeft de man half april al de toegang tot clubs ontzegd en laat tuchtrechtelijk onderzoek doen.



Telefoon onder kleedhokje

Volgens het ED hebben zeker drie slachtoffers, van wie twee 14 en 15 jaar zijn, aangifte gedaan. De man zou tegen de lamp zijn gelopen toen een meisje zag dat hij zijn telefoon onder haar kleedhokje had gehouden voor opnames.