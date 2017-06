Clash Antoine Bodar en organisatie Roze Zaterdag: 'Zo gaan we alleen verder uit elkaar'

EINDHOVEN - Eens worden Ivo van Harmelen van de organisatie van Roze Zaterdag en priester Antoine Bodar het niet vrijdagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant. Integendeel. Het verdriet bij Van Harmelen over het besluit van de bisschop om de viering van Roze Zaterdag niet door te laten gaan in de Sint-Jan in Den Bosch, is na de discussie tussen de twee alleen maar groter geworden.

Bodar noemt het ‘groot en beminnelijk’ dat de bisschop de viering op 24 juni in de Sint-Jan in eerste instantie toestond, maar hij noemt het nu eveneens ‘groot en beminnelijk’ dat de bisschop inziet dat hij het ‘verkeerd heeft geschat.’



Het gaat volgens Bodar niet om een kleine groep ‘conservatieve pastores’ die tegen de samenkomst en zegening van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de Sint-Jan is. Een groot deel van de katholieke geloofsgemeenschap is er volgens Bodar op tegen.

'Treurig'

Ivo van Harmelen is hiervan niet overtuigd, zo blijkt in de discussie tussen de twee in het programma Wakker! Van Harmelen noemt het ‘treurig’ als dat het geval zou zijn. Bodar verwijt hij vervolgens ‘geen begrip en respect voor elkaar te creëren’ met het standpunt dat hij inneemt.



"Op deze manier gaan we alleen maar verder uit elkaar", stelt Van Harmelen. En dat maakt hem ‘verdrietig’ en ook ‘kwaad’. Bodar geeft aan dat de kwestie in de katholieke kerk ‘gevoelig ligt’. Een viering zoals gepland op Roze Zaterdag hoort wat hem betreft niet in de Sint-Jan thuis.

'Geen verwarring'

"Onze Sint-Jan is het meest toonaangevende gebouw voor de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland", stelt hij. "Hier willen we geen verwarring." En wat hem betreft heeft de bisschop onderschat dat deze verwarring er zou komen.



Bodar legt met zijn standpunt volgens Van Harmelen ‘een enorme druk op de samenleving’. "We hebben het met zijn allen wel eens, met alle respect, over groepen in onze maatschappij die wars zijn van lhbt-gemeenschap. Ik heb er een groep bij gekregen: de katholieke kerkgemeenschap."