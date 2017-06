'Hoop dat iemand je met twee kogels vermoordt', tennisster ernstig bedreigd tijdens Ricoh Open

ROSMALEN - Tennisster Richel Hogenkamp is na haar nederlaag donderdag in de tweede ronde van het Ricoh Open-grastoernooi in Rosmalen ernstig bedreigd via Twitter. "Ik hoop dat iemand je met twee kogels vermoordt. Als ik je ooit vind, zal ik beide benen van je breken'', was onder meer de boodschap die de anonieme boosdoener de wereld instuurde.

Hogenkamp deelde het angstaanjagende berichtje donderdagavond laat op haar eigen account. "Bedankt voor de liefde! Zieke geesten'', zette ze erbij.



Waarschijnlijk is de dreigtweet afkomstig van een gokker die 1500 dollar zou hebben verloren door de uitslag van het duel van Hogenkamp met Ana Konjuh. Dat duel eindigde in 4-6, 6-3 en 6-4.