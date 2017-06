Tilburg wil geen uitkeringstrekkers, aso's en criminelen meer laten wonen in Stoeterijstraat

TILBURG - Woningzoekenden met een uitkering, overlastgevers en criminelen zijn de komende jaren niet meer welkom in de Stoeterijstraat en omgeving in Tilburg. De gemeente en woningcorporatie Tiwos willen de leefbaarheid verbeteren door mensen te selecteren die er mogen komen wonen.

Volgens de gemeente zijn mensen die een huis zoeken en een uitkering hebben kwetsbaar en makkelijk te benvloeden door criminelen. Door kandidaten met een inkomen en een afgeronde opleiding voorrang te geven, moet het aantal bewoners dat beter in hun eigen levensonderhoud kan voorzien worden vergroot.



Eerder in Rotterdam

De gemeente kan de selectie toepassen op basis van de al langer bestaande Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). De gemeente Rotterdam paste de wet al vaker toeDe maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld voor een perdiode van vier jaar.



De gemeente heeft de bewoners deze week via een brief geinformeerd. Op 3 juli wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken. Als de raad akkoord is, wordt goedkeuring gevraagd aan de minister van Binnenlandse Zaken.



Vergunning om te wonen

Als alles volgens planning verloopt moeten woningzoekenden een huisvestingsvergunning aanvragen op in de Stoeterijstraat te kunnen komen wonen.