Kamperen pal naast centre court Ricoh Open? Deze tennisgekken gaan het doen

ROSMALEN - Ronald, Janet en Roos Vlieland uit Uitgeest kamperen in de nacht van zaterdag op zondag bij hoge uitzondering naast het centre court van het Ricoh Open-tennistoernooi in Rosmalen. Via Facebook konden gezinnen die helemaal gek van tennis zijn zich aanmelden om te verblijven op deze Centre Court Camping. Ronald Vlieland is tennisleraar en hij is in training om het wereldduurrecord te verbreken. Volgende maand probeert hij met drie anderen 62 uur achter elkaar te dubbelen.

Het gezin Vlieland verblijft van zaterdagavond tot en met zondagochtend in een superdeluxe caravan naast het centre court. Er wordt een typische campingsfeer gecreeƫerd, met een uitgebreide barbecue en een heerlijk ontbijt. Zondag mogen Ronald, Janet en hun driejarige dochter Roos de finalewedstrijden van het Ricoh Open bezoeken.



Rett-syndroom

Hoe tennisgek dit gezin is, blijkt wel uit het idee van Ronald om 21, 22 en 23 juli met drie tennisvrienden het wereldduurrecord dubbelspel aan te gaan vallen. Het oude record staat op 57,5 uur. Ronald en zijn vrienden willen 62 uur onafgebroken tennissen en zo in het Guinness Book of Records komen. Hij onderbreekt dit weekend een geplande trainingssessie van zestien uur om naar Rosmalen af te kunnen reizen.



Met de recordpoging zamelt het viertal geld in voor Stichting Terre die zich inzet voor onderzoek naar het Rett-syndroom, een ernstige neurologische aandoening die vooral bij meisjes voorkomt.



De Centre Court Camping is een initiatief van zes Brabantse caravan- en camperbedrijven.