Rock on! Five Finger Death Punch band geeft gratis 'goedmaakconcert' voor gedupeerde fans

TILBURG - Goed nieuws voor iedereen die afgelopen maandag het teleurstellende concert van metalband Five Finger Death Punch bezocht: de band komt terug naar 013 in Tilburg voor een gratis 'goedmaakconcert'. Drie dagen geleden eindigde hun show in het poppodium abrupt toen de ruziënde bandleden na veertig minuten het podium verlieten. Later bleek dat zanger Ivan Moody onder invloed was.

Het korte en rommelige concert deed nogal wat stof opwaaien. Aanvankelijk liet de band op hun website weten dat 'onvoorspelbaarheid nou eenmaal bij hun muziek hoort': "That's rock and roll". Niet veel later kwam echter de aankondiging dat zanger Ivan Moody de tour waarmee de band bezig is, niet gaat afmaken wegens verslavingsperikelen. Hij is inmiddels vervangen door Tommy Vext, zodat hij kan werken aan wat 013 in een persbericht 'een serieus alcoholprobleem' noemt.



'Action speak louder dan words'

Vext komt met de rest van de metalformatie aanstaande maandag naar 013. Gitarist Zoltan Bathory: "De show van afgelopen maandag was een stortvloed van oorzaken die buiten onze macht liggen. Nu kunnen we de hele dag sorry zeggen tegen onze fans in Nderland, maar die verdienden beter dan dat. Zij zijn ons al jaren trouw en hebben ons gebracht waar we vandaag zijn." Bathory voegt daar nog aan toe: "Actions speak louder dan words."