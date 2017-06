Perfect bbq-weekend: hoe voorkom je dat je vlees zwart van buiten en rauw van binnen is? [VIDEO'S]

CUIJK - Het wordt superweer dit weekend. Een perfect moment om je barbecue buiten te zetten, aan te steken en heerlijk vlees of vis te grillen. Maar hoe voorkom je dat het een ranzige bende wordt en al je vlees zwart en rauw van binnen is? Top-barbecueër Ralph de Kok uit Cuijk geeft do's en don'ts.

Don't: geen spiritus

"Een van de belangrijkste don’ts van het aansteken van een barbecue is met spiritus. Niet doen! Gebruik gewoon aanmaakblokjes.”





Do: deel de kooltjes goed in

"De meeste mensen zetten een zak met houtskool op de kop en verspreiden alles over de hele barbecue. Je hebt dan maar één temperatuur, namelijk veel te heet. Zorg dat je van te voren de kooltjes goed indeelt. Vul de barbecue altijd maar voor één derde. Op die manier maak je hittezones: Een belachelijk hete zone, een hete zone en een indirecte zone om dingen na te garen."





"Wat je heel vaak ziet is dat in supermarkten dunne lapjes vlees liggen. Als je een dikker stuk vlees neemt en op een lagere temperatuur bakt, krijg je veel sappiger vlees. Leg een groot dik stuk vlees op het minst hete gedeelte en laat het rustig garen. Een steak bijvoorbeeld, bak je eerst op het heetste stuk en laat je daarna doorgaren op het minder hete stuk.”

Don't: snijplank

"Een vuil gebruikt snijplankje moet je niet voor het gare vlees gebruiken. Pak hiervoor een schoon snijplankje."

Don't: Niet meteen opeten

"Snij je vlees als het van de barbecue afkomt niet meteen aan. Laat het eerst even 5 minuten rusten. Dat is vaak het moeilijkste gedeelte."





Do: geniet

"En de belangrijkste do is er vooral van te genieten."