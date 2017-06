Moeder van OG3NE-zussen stopt behandeling tegen botkanker

FIJNAART - Isolde Vol, de moeder van de zussen die samen OG3NE vormen, heeft besloten haar behandeling tegen botkanker te staken. Dat heeft manager Benno de Leeuw vrijdag bevestigd.

De moeder van van Amy, Lisa en Shelley was de inspiratiebron voor het nummer Lights And Shadows waarmee OG3NE Nederland dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.



Botkanker

Isolde heeft een zeldzame vorm van botkanker. Ze was tot ieders verrassing in Kiev om haar dochters aan te moedigen in de finale van het Eurovisiesongfestival



Bij terugkomst in Nederland ging ze meteen weer in een behandelingstraject. Dat heeft helaas dus niet geholpen. "Vorige week is Isolde gestopt met de behandeling. Ze kreeg te veel complicaties. Ze heeft besloten de tijd die ze nog heeft met familie door te brengen", vertelt Benno de Leeuw.