Verdachte verhoord over steekpartij na verkeersruzie

ETTEN-LEUR - De politie heeft een man op de korrel die verdacht wordt van 'betrokkenheid bij een steekpartij' in Etten-Leur. Die steekpartij volgde zaterdag op een verkeersruzie in de wijk de Grauwe Polder. De 66-jarige verdachte is verhoord.

De man mocht na het verhoor weer naar huis. Het OM beslist over verdere vervolging.



Man gewond

Bij de steekpartij raakte een man van 22 gewond. Zijn vader vertelde dat hij bij zijn zoon in de auto zat toen ze ruzie kregen met de andere automobilist. De vader liet weten dat het om een man tussen de 55 en 60 jaar oud ging.