'Witwasser' met dertienduizend euro op zak vrijgelaten

BERGEN OP ZOOM - De 31-jarige Rotterdammer die donderdagochtend werd op de A4 bij Bergen op Zoom werd opgepakt omdat hij dertienduizend euro op zak had, is vrijgelaten. Uit onderzoek van de recherche is gebleken dat er geen sprake is van witwassen.

De automobilist werd van de weg gehaald, omdat hij in een onverzekerde auto rondreed. De man bleek ook nog een bekende van de politie. Daarop werd hij extra goed gecontroleerd.



Aanhouding

De Rotterdammer kon de politie wel uitleggen waarom hij de 13.000 euro bij zich had, maar agenten konden dat niet meteen controleren. Daarop werd hij aangehouden.



De informatie die de man gaf blijkt toch te kloppen. De Rotterdammer krijgt nog wel een boete voor onverzekerd autorijden.