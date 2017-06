Kraker verraadt schuilplaats door iets te hard te praten

ETTEN-LEUR - De politie heeft donderdag in Etten-Leur drie krakers aangehouden. De krakers hadden een leegstaande woning opengebroken en dat is strafbaar. Kort daarvoor hadden ze ook al een ander pand in Breda gekraakt.

De krakers hadden eerst een pand aan de Achterste Rithweg in Breda gekraakt, maar gingen snel weg toen de politie daar aan de deur stond. Een van de krakers zei net iets te hard dat 'het maar tien minuten rijden was naar een andere plek'. Een politieagent ving het gesprek op en schakelde een onopvallende surveillanceauto in. Deze reed achter de krakers aan.



In Etten-Leur stopten de krakers bij een leegstaande woning aan de Sprundelsebaan en gingen daar naar binnen. De eigenaar van het pand was snel aanwezig en deed aangifte. De politie hield de drie krakers, twee mannen van 23 en 24 en een vrouw van 44 aan.