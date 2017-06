Baby-lynx heeft naam: Spinner!

NUENEN - En we noemen haar.....Spinner! Dierenrijk Nuenen vroeg kort na de geboorte van een lynx om naamsuggesties. Uit alle inzendingen is nu de naam Spinner dus gekozen. "Heel toepasselijk voor een katachtige!"

Diegene die de spinnende..eh...winnende suggestie gaf, wordt uitgenodigd voor een kraamvisite.



'Ik bemoei me er niet mee'

Nooit eerder werd een baby-lynx geboren in Dierenrijk. Moeder Anne voedt haar baby op. Vader Bob bemoeit zich er niet echt mee. Dat is gebruikelijk bij deze roofdieren, zo liet de dierentuin eerder al weten.