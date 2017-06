Zwartrijder is het niet eens met boete en mishandelt NS-medewerkers

ROOSENDAAL - Een Belgische man (20) vond het donderdagavond nodig drie NS-medewerkers te mishandelen. Een conducteur wilde een boete uitschrijven aan de man en zijn vriend, maar beiden wilden niet meewerken. Daarom stonden in Roosendaal drie medewerkers van Nederlandse Spoorwegen klaar om ze aan te houden.

Bij de vraag of ze de trein wilden verlaten ging de vriend (18) zonder problemen de trein uit, maar de 20-jarige man ging door het lint en begon ineens te slaan. uiteindelijk kwam de politie en pakte de man op. De drie NS-medewerkers hebben aangifte gedaan van mishandeling.



Samen in de cel

De andere man, een 18-jarige Antwerpenaar, moest het station verlaten omdat hij geen geldig toegangsbewijs had. Deze man had daar echter geen zin in en werd tenslotte ook opgepakt. De twee zitten vast en worden vrijdag verhoord.