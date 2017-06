De Efteling is bijna klaar voor Symbolica

KAATSHEUVEL - De Efteling is bijna klaar voor de opening van de nieuwe attractie Symbolica. In het zevende en laatste filmpje over het Paleis der Fantasie laat de Efteling zien dat de ontwerpers en bouwers de puntjes op de spreekwoordelijk i zetten. Op 1 juli mogen de eerste bezoekers op audiëntie bij de koning.

In het laatste filmpje vertelt projectleider Pim van der Ven hoe alles in de eindfase samenkomt. "Het geluid, licht en de show wordt nu geprogrammeerd." Ook de animatronics (poppen met techniek om te kunnen bewegen) worden getest. "We voegen nu subtiele dingen toe." Aan werkelijk alles wordt gedacht. "Denk aan het dichtknijpen van de ogen of even de andere kant uitkijken."





In het filmpje is ook een interview met Bill Butler. Butler is creatief directeur van Garner Holt Producties en ontwierp al eerder samen met de Efteling de Mijnbaron. Voor het Paleis der Fantasie werd Butler weer gevraagd. "We hebben ook nu weer geprobeerd de diverse poppen een echt karakter te geven. De bewegingen van de poppen zijn zo levensecht mogelijk.Symbolica opent de deuren op 1 juli. De overdekte familie-attractie is een wonderlijk paleis waar niets is wat het lijkt. Bezoekers worden meegevoerd door geheime gangen en koninklijke vertrekken, waarbij ze, volgende de Efteling, van de ene in de andere verbazing vallen.