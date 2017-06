Voor zesde keer getroffen door brand: familie geeft bewakingsbeelden vrij

GELDROP - Wie heeft het toch op de familie Cornelissen uit Geldorp gemunt? Het gezin is nu al zes keer getroffen door een brand. Eerst gingen er vijf auto’s in vlammen op, deze week werd een tuinhuisje in brand gestoken. De bewoners van de Goorstraat hebben camera’s opgehangen en de daders op beeld, maar tot nu toe is er nog niemand aangehouden in de zaak.

De brandstichter van het houten tuinhuis sloeg woensdagnacht toe. Op de beelden is te zien hoe hij op zijn dooie gemakje de tuin van het gezin in loopt en met een jerrycan het huisje besprenkelt. Het in brand steken ervan gaat niet vlekkeloos, de brandstichter moet meerdere pogingen doen voordat het huisje vlam vat.



De man is niet de enige die een eigendom van de familie in brand stak. De eerste autobrand is niet gefilmd, maar de anderen wel. Dit werd iedere keer door twee daders gedaan. En zij lijken niet op de man van deze week.“Het is volgens mij inderdaad iemand anders”, zegt Mwansiti Cornelissen. Maar wie de verschillende daders zijn, weet ze niet. Ze heeft naar eigen zeggen met niemand ruzie. “Als ik het wist, zou ik het meteen vertellen en naar de politie gaan.”“Wat voor ergs heb ik gedaan dat ze dit doen?”, vraagt ze zich af. “Mensen kunnen een andere mening hebben of je zelfs haten, maar dan nog doe je dit niet. We hebben ook kinderen. Daar denken ze niet eens aan. We waren er op tijd bij, maar wat als dat een volgende keer niet zo is?”De politie laat weten dat ze nog steeds onderzoek doet naar de branden en wil verder niks kwijt.