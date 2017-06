Hoogste toren van Brabant was niet per se de opdracht, wethouder over nieuwe entree Eindhoven

EINDHOVEN - Een nieuwe entree voor de stad die laat zien waar Eindhoven voor staat. Daar was Eindhoven wat betreft wethouder Staf Depla aan toe. Het meest in het oog springend van de nieuwe plannen voor het stationsgebied zijn de drie woontorens die er moeten verrijzen. Dat de hoogste toren met 158 meter meteen de hoogste van Brabant wordt, was volgens de wethouder niet de opdracht.

Depla is trots op de plannen voor de omgeving van het station die donderdag werden gepresenteerd. Nu zie je volgens hem helemaal niet dat je Eindhoven binnenkomt. Straks is dat wel anders.



Met de nieuwe entree laat Eindhoven volgens hem zien ‘een stad van design en techniek zijn'. Zo zei hij vrijdagochtend in het progrmma Wakker! van Omroep Brabant.



Het was Eindhoven te doen om een plek te creëren ‘waar we graag willen zijn'. Hoe hoog een gebouw wordt, maakt dan niet uit. "Als je je er maar prettig kunt voelen en wanneer je er maar niet wegwaait", zegt de wethouder.

'Voor iedereen toegankelijk'

Mooie plekken moeten daarbij volgens Depla ‘voor iedereen toegankelijk zijn’. In de drie woontorens komen daarom niet alleen koop-, maar ook huur- en sociale-huurwoningen.



Over vijf jaar moet de bouw klaar zijn. Het hoogste gebouw in Eindhoven is nu nog De Admirant met 105 meter. Wespoint in Tilburg is nu met 142 nog het hoogtste gebouw van onze provincie.

