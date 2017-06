'Tom Boere wordt nieuwe spits van FC Twente'

OSS - Tom Boere lijkt de nieuwe spits van FC Twente te worden. Volgens VI heeft FC Oss een eerste bod ontvangen. De eredivisieclub zou de transfer snel willen afronden.

De spits van FC Oss heeft een gesprek met de technische leiding van FC Twente gehad, weet VI. De transfer kwam daarna in een stroomversnelling.



Veel doelpunten

Boere beleefde persoonlijk een topjaar bij FC Oss in de Jupiler League. De aanvaller scoorde 33 keer in 38 wedstrijden.



Bij FC Twente moet hij de opvolger worden van Enes Ünal, die door de Tukkers werd gehuurd van Manchester City. Ünal is door de club uit Engeland verkocht aan het Spaanse Villareal.