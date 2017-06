'Pastor uit Curaçao verkrachtte Tilburgs meisje (16) in hotelkamer'

TILBURG - Een 54-jarige pastor die tientallen minderjarige meisjes en vrouwen seksueel zou hebben misbruikt, heeft ook een 20-jarige vrouw uit Tilburg slachtoffer gemaakt. Dat meldt het Brabants Dagblad. Orlando B. zit sinds vorig jaar vast voor de grootste ontuchtzaak die Curaçao ooit heeft gekend. Hij kan achttien jaar gevangenisstraf krijgen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de Tilburgse op 16-jarige leeftijd zijn verkacht in een hotelkamer in Den Haag. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar goed.



Vertrouwen

"Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van het slachtoffer en van haar ouders”, aldus een woordvoerder tegen het Brabants Dagblad.



Het meisje was lid van de geloofsgemeenschap Rains of Blessings, waar B. de leider van was. In 2012 maakte de pastor een rondgang langs zijn kerken in Nederland. Daarbij bezocht hij ook Tilburg.



Bedreiging en geweld

Het Openbaar Ministerie zegt in de krant dat Orlando B. zijn slachtoffers bedreigde of geweld tegen hen gebruikte. Ook zou één slachtoffer bang zijn gemaakt door haar wijs te maken dat ze bezeten was door demonen die moesten worden uitgedreven.



De zaak kwam twee jaar geleden aan het rollen, nadat een van de slachtoffers aangifte deed. Deze week stond de 'apostel' voor de rechter in Curaçao. Op 5 juli volgt de uitspraak.