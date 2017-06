Bruut! Jongens arriveren in stijl met limousine van papier maché op gala

BREDA - Waarom honderden euro’s aan een limousine uitgeven voor je eindexamengala als je een zelfgemaakt exemplaar in de schuur hebt staan? Dat dacht Rik Kerremans uit Hooge Zwaluwe ook. Hij had afgelopen dinsdag zijn gala van het Tessenderlandt in Breda en kwam met zijn vrienden in stijl aan.

“Er werd hartstikke leuk op gereageerd”, vertelt de, inmiddels geslaagde, vmbo-leerling. “Mensen moesten lachen. Ook de schooldirecteur vond het geweldig.” Een filmpje van de neplimo haalde ook Dumpert. De video is daar vrijdagmiddag al bijna 300.000 keer bekeken.

Kerremans heeft de limousine samen met drie anderen van carnavalsvereniging Agge Ma Wil gemaakt van een auto, hout en papier maché. “We hebben met de limo in de optocht gereden tijdens afgelopen carnaval. En toen dachten we: waarom zouden we ‘m niet weer eens gebruiken?”

Politiecontrole

Wel was het nog even de vraag of hij met het voertuig op het gala zou arriveren. “Onderweg werden we staande gehouden door de politie voor een controle. De agenten vonden het wel leuk, maar vroegen zich af of het wel mocht. Maar gelukkig hebben we de wagen verzekerd en mogen we er in optochten en stoeten mee rijden.”

De agenten waren wel iets minder blij met een schuimkanon dat in het voertuig was geplaatst, speciaal voor het gala. “Iedereen en ook de hele weg zat onder het schuim. Maar gelukkig hebben we geen boete gekregen.”