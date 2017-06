Man overleden die eind mei gewond werd gevonden op de Ringbaan-Noord in Tilburg

TILBURG - Een van de drie gewonden die op 27 mei bij de Ringbaan-Noord in Tilburg werd gevonden, is overleden. Het gaat om een 30-jarige man. Volgens een getuige was er een steekpartij geweest. Alle gewonden waren tegelijkertijd ook meteen verdachte. Ook een vierde man (20) werd opgepakt. Hij was er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Op zaterdagavond 27 mei vonden agenten twee gewonden op de kruising van de Ringbaan-Noord met het Rector Coppenserf. Het ging om twee mannen van 25 en 30 jaar oud. Iets verderop op de Ringbaan-Noord zat nog een gewonde man van 53.



De man van 30 lag sinds die tijd in het ziekenhuis. De drie andere mannen werden aangehouden en zaten tot begin juni vast.



Dit weten we

De twee mannen van 25 en 30 jaar oud liepen door de straat waar de man van 53 en zijn zoon van 20 aanwezig waren. Om een nog onbekende reden liep het uit op het geweldsincident. De politie onderzoekt hoe het zo ver is gekomen.



Zelfverdediging

De politie houdt er rekening mee dat de vader en zijn zoon zich hebben verweerd tegen geweld en uit zelfverdediging zelf ook geweld hebben gebruikt. Het onderzoek loopt nog. De politie kan nog niet bevestigen of het inderdaad om een steekpartij ging, zoals een ooggetuige meldde.